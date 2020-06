Kiel

Mit einem Klickzähler in der Hand steht Hasan Beslenmis am Palisadenweg und reguliert die Zufahrt zum Deich und dem Antennenfeld. Erst wenn 50 Fahrzeuge die Parkareal verlassen haben, dafür wieder neue drauf. Seit die Stadt 2019 die Parkgebühren am Falckensteiner Strand erlassen hat, sorgt das Team von Nordost-Security dafür, dass kein Parkchaos entsteht. Täglich zwischen 10 und 18 Uhr weisen sieben Mitarbeiter die Autofahrer ein, sperren bei Überfüllung Durchfahrten an den Deich und öffnen die Straßen wieder, wenn es freie Plätze gibt.

Viele Parkplätze schon am Morgen belegt

Normalerweise ist es noch recht leer auf den vier größeren Parkarealen, wenn Beslenmis und seine Kollegen morgens anfangen. An diesem Sonnabend ist das anders. „Als wir um 9 Uhr gekommen sind, standen hier schon über 300 Autos“, erzählt Teamleiter Peschkaut Hakim. Zum Orientierung: Auf der gesamten Fläche gibt es rund 530 Parkplätze.

Dass es zu dieser Uhrzeit schon so voll war, hatte mehrere Gründe. Zum einen kannten die Strandbesucher den Wetterbericht. Da die Meteorologen für den Nachmittag Regen und Gewitter vorhergesagt hatten, wollten sie bereits am Vormittag die Sonne und das Meer genießen. Zum anderen beobachtet Hakim, dass es in diesem Jahr insgesamt mehr Gäste an den Falckensteiner Strand treibt als im Sommer 2019. Und das trotz Corona. Oder vielleicht sogar wegen Corona?

Besucher bleiben abends länger

„Der Strand wird zur Anlaufstelle Nummer eins“, sagt Hakim, der beobachtet hat, dass vor allem mehr junge Leute kommen. „Es gibt keine Clubs, keine Discos, dann kommen sie ans Meer.“ Vor allem in den Abendstunden ist mehr los als noch im Vorjahr. Eigentlich soll der Parkplatz P2 am Koppelberg, den die Stadt in diesem Jahr neu freigegeben hat, um 18 Uhr geräumt sein, am Freitag musste Hakim bis 21 Uhr warten, bis alle Autos die Stellfläche verlassen hatten.

Abstand am Strand wird eingehalten

Die gefüllten Parkplätze führen aber nicht dazu, dass es am Strand so voll wird, dass der Corona-Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Bilder von Menschen, die dicht an dicht liegen, gibt es vom Falckensteiner Strand nicht. Vom Kommunalen Ordnungsdienst, der regelmäßig am Wasser kontrolliert, hat Hakim die Rückmeldung bekommen, dass es sehr ruhig ist. Ab und an müssen sie aber eine Strafzettel schreiben, weil Fahrzeuge wild parken. „Alleine am Sonnabendvormittag waren es rund 20“, wurde Hakim berichtet.

Dabei müssten die Autofahrer gar nicht irgendwo in der Natur parken, wenn sie sich an die Anweisungen von Nordost Security halten würden. Denn auch an dem gut besuchten Sonnabend sind auf dem neuen Parkfeld P2 noch Kapazitäten. Allerdings müssen die Besucher dann länger laufen, um an den Strand zu kommen. „Und dazu haben einige keine Lust“, sagt Hakim. Deshalb suchen sie eher nach freien Plätzen mit einem näheren Strandzugang, was zwangsläufig zu Staus führt.

Kaum Touristen am Falckensteiner Strand

In so einem Stau stand auch Robert Heim, obwohl er mit Frau und Kind auf P2 wollte. Heim ist Tagestourist – angereist aus dem dänischen Kolding, wo es ihn beruflich hin verschlagen hat. Nach Kiel ist er gekommen, um die Familie seiner Frau zu treffen. „Wenn ich gewusst hätte, dass es so lange dauert, einen Parkplatz zu bekommen, wären wir nicht an den Strand gefahren.“

Als Tagestourist gehört die Familie Heim jedoch zu den Ausnahmen am Falckensteiner Strand. Die überwiegende Mehrheit der Autos auf den Parkplätzen haben Kieler Kennzeichen, einige kommen noch aus Rendsburg-Eckernförde oder Plön.

Dass überwiegend Besucher aus der Umgebung an den Falckensteiner Strand kommen, bestätigt auch Sascha Hoffmann, der Gesamtwachtleiter der Wasserwacht, die täglich von 9 bis 18 Uhr in Falckenstein, Schilksee, Strande, Laboe und Heikendorf für Sicherheit sorgt und die Strände beaufsichtigt.

„Wir merken, dass das Besucheraufkommen in diesem Jahr höher ist. Darunter sind unheimlich viele Einheimische.“ Auch das ist eine Folge der Corona-Krise. „Ich denke, dass die Strände ganz anders wertgeschätzt werden, da jetzt mehr Menschen Heimaturlaub machen.“

