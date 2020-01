Fahrradbügel sind in Kiel ein heikles Thema. Heiß diskutiert werden die Abstellmöglichkeiten derzeit am Holstein-Stadion, wo Parkplätze für 100 Rad-Ständer weichen mussten. Doch nicht nur am Westring wird über die Bügel gesprochen. Auch am Hasseldieksdammer Weg sorgen sie für Diskussionsstoff.