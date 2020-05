Passend zum Start in den Sommer hat in Kiel ein neues Eiscafé eröffnet. Am Holstenplatz verkauft „Tante Louise“ nun selbst hergestelltes Eis. Für Geschäftsführer Daniel Bünting erfüllt sich mit der Eröffnung des Ladens „ein Kindheitstraum“. Wo Sie weitere Eisdielen in Kiel finden, verrät unsere interaktive Übersicht.