In der Corona-Krise steigt die Fürsorge für Bedürftige: Kieler hängen an den "Versorgungszaun" an der Hörnbrücke Pakete mit Sachspenden für Wohnungs- und Obdachlose. Das kommt bei der Stadt Kiel so nicht gut an. Der Sozialdezernent möchte die Paketverteilung umorganisieren und nennt dafür drei Gründe.