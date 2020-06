Eine Ära geht zu Ende. Nach 24 Jahren an der Fachhochschule (FH) Kiel, zwölf davon als Präsident, verabschiedet sich Prof. Udo Beer am Dienstag in den Ruhestand – zumindest teilweise. Einige Vorlesungen im Studiengang Agrarwirtschaft am Standort Osterrönfeld wird der 66-Jährige weiter halten.