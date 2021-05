Kiel

Mit dem Bollerwagen durch Kiel, ein paar Bier trinken und den Tag im Schrevenpark mit Grillwurst und Musik ausklingen lassen: Dieses Vatertags-Ritual wird coronabedingt am Donnerstag nicht möglich sein. Und damit die Hygieneregeln eingehalten werden, kündigt die Stadt scharfe Kontrollen an. Vor allem im Schrevenpark, aber auch an anderen beliebten Orten, an denen große Menschenansammlungen möglich sind, wird der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) stärkere Präsenz zeigen. Auch die Kieler Polizei will ihre Einsatzkräfte am Vatertag aufstocken und Coronaverstöße konsequent ahnden.

Bußgelder können schneller verhängt werden

Durch die im April geänderte Landesverordnung ist es den Beamten möglich, bei Missachtung der Hygieneregeln umgehend ein Bußgeldverfahren einzuleiten. So droht jedem Teilnehmer an einer Ansammlung im öffentlichen Raum oder an einer Zusammenkunft zu privaten Zwecken ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro. Derselbe Betrag wird fällig, wenn der Mindestabstand trotz wiederholter Aufforderung der Ordnungshüter nicht eingehalten wird. Erlaubt ist ein Treffen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten.

Damit der Vatertag nicht zu einem Infektionstreiber in Kiel wird, appelliert die Stadtverwaltung an das Verantwortungsbewusstsein aller Kielerinnen und Kiel. Die Stadt bittet darum, auf manche Gewohnheiten zu verzichten und sich vernünftig zu verhalten.