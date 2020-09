Kiel

Aufgrund des Beschlusses der Bundesregierung, Großveranstaltungen bundesweit bis Ende Dezember 2020 weiter auszusetzen, sehe man sich gezwungen, die Tour auf das kommende Jahr zu verlegen, teilt Veranstalter Semmel Concerts Entertainment mit.

"Für den Künstler und auch für uns als Veranstalter haben die Gesundheit, das Wohlergehen unseres Publikums und aller Beteiligten vor, auf und hinter der Bühne absolute Priorität", heißt es in der Mitteilung. Deswegen, aber auch um Planungssicherheit und einen unbeschwerten Konzertbesuch zu gewährleisten, werde die Tournee verschoben.

"Irish Christmas Tour" von Angelo Kelly & Friends war für 2020 geplant

Eigentlich war die "Irish Christmas Tour 2020" von Angelo Kelly & Family für November und Dezember dieses Jahres geplant. Die Tickets sollen für den jeweiligen Ersatztermin ihre Gültigkeit behalten.

Wann Angelo Kelly & Family nun 2021 in den geplanten Städten auftreten, steht bereits fest. In der Wunderino Arena in Kiel wird das Konzert vom 4. Dezember 2020 auf den 10. Dezember 2021 (19 Uhr) verlegt. Der Termin in der Barclaycard Arena in Hamburg wird vom 29. November 2020 auf den 12. Dezember 2021 (18 Uhr) verschoben.

Alle Ersatztermine für die "Irish Christmas Tour" von Angelo Kelly & Friends

25.11.2021, 19 Uhr: Braunschweig, Volkswagen Halle (verlegt vom 26.11.2020)

26.11.2021, 19 Uhr: Oldenburg, Große EWE Arena (verlegt vom 06.12.2020)

27.11.2021, 19 Uhr: Neubrandenburg, Jahnsportforum (verlegt vom 24.11.2020)

28.11.2021, 18 Uhr: Magdeburg, GETEC-Arena (verlegt vom 01.12.2020)

01.12.2021, 19 Uhr: Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA (verlegt vom 02.12.2020)

02.12.2021, 19 Uhr: Frankfurt a.M., Festhalle (verlegt vom 11.12.2020)

03.12.2021, 19 Uhr: München, Olympiahalle (verlegt vom 20.12.2020)

04.12.2021, 19 Uhr: AT-Wien, Wiener Stadthalle (verlegt vom 17.12.2020)

05.12.2021, 18 Uhr: Dresden, MESSE DRESDEN (verlegt vom 18.12.2020)

07.12.2021, 19 Uhr: Kempten, bigBOX Allgäu (verlegt vom 16.12.2020)

08.12.2021, 19 Uhr: Zwickau, Stadthalle Zwickau (verlegt vom 25.11.2020)

10.12.2021, 19 Uhr: Kiel, Wunderino Arena (verlegt vom 04.12.2020)

11.12.2021, 19 Uhr: Berlin, Mercedes-Benz Arena (verlegt vom 19.12.2020)

12.12.2021, 18 Uhr: Hamburg, Barclaycard Arena (verlegt vom 29.11.2020)

13.12.2021, 19 Uhr: Schwerin, Sport- und Kongresshalle (verlegt vom

30.11.2020)

15.12.2021, 19 Uhr: Rostock, Stadthalle Rostock (verlegt vom 27.11.2020)

16.12.2021, 19 Uhr: Erfurt, Messe (verlegt vom 09.12.2020)

17.12.2021, 19 Uhr: Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle (verlegt vom

13.12.2020)

18.12.2021, 19 Uhr: Nürnberg, ARENA NÜRNBERGER Versicherung (verlegt vom 22.12.20)

19.12.2021, 18 Uhr: Hannover, Swiss Life Hall (verlegt vom 05.12.2020)

21.12.2021, 19 Uhr: CH-Zürich, Samsung Hall (verlegt vom 15.12.2020)

22.12.2021, 19 Uhr: Stuttgart, Porsche Arena (verlegt vom 12.12.2020)

23.12.2021, 19 Uhr Dortmund, Westfalenhalle (verlegt vom 23.12.2020)

