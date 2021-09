Anwohner in Sorge - Raser und Lastverkehr stören die Idylle in der Projensdorfer Straße in Kiel

Seit Jahren nimmt der Lkw- und Pkw-Verkehr in der Projensdorfer Straße zu. Viele Fahrer halten sich zudem nicht an die Tempo-30-Begrenzung. Die Anwohner leiden unter der Belastung, die Sorge vor Unfällen wächst. Sie fordern eine alternative Anbindung ans Gewerbegebiet Tannenberg.