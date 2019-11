Höffner: Jetzt werden 26 Bäume gefällt

Kiel

Bevor das geplante Möbelmarkt-Zentrum mit den Geschäften Höffner und dem Discounter Sconto am Prüner Schlag im August 2021 gebaut werden kann, sind Vorarbeiten nötig. Damit die Baustellenfahrzeuge auf das Gelände gelangen können, müssen in der kommenden Woche an der künftigen Zufahrt am Westring gegenüber des RBZ am Schützenpark 26 Bäume weichen. Außerdem laufen vorbereitende Maßnahmen für die Tieferlegung der vorhandenen Gasleitung der Stadtwerke Kiel. Die Umlegung ist für den Zeitraum vom 18. bis 30. November geplant.

Tiefbauarbeiten in Kiel ab Frühjahr 2020

Im Frühjahr 2020 soll die Baustelle eingerichtet und mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden. Konkret stehen dann die Sanierung der Regenwasserkanäle, die Herstellung des Kreuzungsbereichs am Westring, die Anpassung der vorhandenen Fahrbahn und der RBZ-Zufahrt, die Errichtung einer Ampelanlage, die Verlegung der angrenzenden Bushaltestellen sowie die Anpassung der Geh- und Radwege auf dem Bauplan.

Möbelmarkt-Zentrum ist umstritten

Das neue Möbelmarkt-Zentrum ist umstritten. 2011 hatte die Kieler Ratsversammlung den Grundsatzbeschluss für das Gewerbegebiet am Prüner Schlag getroffen. Es regte sich Widerstand der dort ansässigen Kleingärtner gefolgt von einem Bürgerentscheid, der parallel zur Oberbürgermeisterwahl 2014 stattfand und knapp für die Ansiedlung ausfiel.

Jahrelange Verzögerung beim Möbelmarkt-Zentrum in Kiel

Wegen juristischer Formalien, Nachbesserungen an der Baugenehmigung und verschärften Umweltauflagen kam es außerdem zu Verzögerungen, ursprünglich sollte das Möbelmarkt-Zentrum bereits Anfang 2019 eröffnen. Zu guter Letzt kam es noch zu einem Geschäftswechsel. Statt dem Segeberger Unternehmen Möbel Kraft siedelt sich nun Möbel Höffner neben dem Discounter Sconto an.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.