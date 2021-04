Ein ungenutztes Grundstück in bester Lage: Auf der 5000 Quadratmeter großen Fläche der Felsenhalle am Königsweg in Kiel will ein Investor Wohnhäuser errichten. Das Problem: Auf dem Areal steht eine denkmalgeschützte Villa, die abgerissen werden müsste. Und auch Fragen zum Naturschutz sind ungeklärt.