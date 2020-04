Hier wird sechs Monate lang gebaut

Kiel

Gebaut wird zwischen Barkauer Kreuz und Waldwiesenkreisel. Damit sich der Verkehr nicht staut, wird eine Umleitung eingerichtet. Fahrzeuge mit einer Höhe bis 3,90 Meter weichen der Baustelle über die Alte Lübecker Chaussee, das Rondeel und die Hamburger Chaussee aus und gelangen so zurück auf den Theodor-Heuss-Ring. Fahrzeuge über 3,90 Meter passen in der Alten Lübecker Chaussee nicht unter den Eisenbahnbrücken hindurch. Ihre Umleitung führt daher über Tonberg, die Ratzeburger Straße und unter der B76 hindurch auf die andere Straßenseite zum Einfädeln auf den dort bereits einspurigen Theodor-Heuss-Ring.

Die weiträumige Umleitungsempfehlungen führen über die B430 und die A215 sowie über die Umfahrung von der B404 über Wellsee Richtung Ostufer und umgekehrt. Außerdem wird das ÖPNV-Angebot ausgeweitet. Zwischen Preetz und Kiel fährt jede Stunde ein zusätzlicher Zug.

Anzeige

Stützwände über 50 Jahre alt

Saniert werden am Theodor-Heuss-Ring die Hochbrücke am Barkauer Kreuz und die Stützwände am Waldwiesenkreisel, die über 50 Jahre alt sind und dringend ausgebessert werden müssen. Darüber hinaus bekommen der Gehweg und der Radweg neue Beläge sowie eine Betonschutzwand am Straßenrand. Die Beläge und der Anstrich der 80 Zentimeter hohen Wand enthalten Titanoxid, mit dem Schadstoffe aus der Luft abgebaut werden können.

Radfahrer werden in dieser Zeit über die Alte Lübecker Chaussee, die Stormarnstraße und den Krusenrotter Weg umgeleitet. Die Hauszugänge innerhalb der Bauabschnitte bleiben erreichbar, zeitweise müssen Fußgänger allerdings über die anliegenden Nebenstraßen ausweichen.

Nächtliche Vollsperrung am Theodor-Heuss-Ring

Um die Baustelle einzurichten, ist der Theodor-Heuss-Ring in der Nacht von kommenden Dienstag, 21 Uhr, auf kommenden Mittwoch, 5 Uhr, zwischen Barkauer Kreuz und Waldwiesenkreisel voll gesperrt, damit zur Fahrbahnabsperrung die Baken aufgestellt werden.

Lesen Sie auch: 40 Prozent weniger Autos auf den Straßen

Diese nächtlichen Arbeiten werden an der Baustelle eine der wenigen Ausnahmen bleiben. „An dieser Stelle des Theodor-Heuss-Rings darf zum Schutz der Anwohner nicht rund um die Uhr und am Wochenende gearbeitet werden“, erklärt Tiefbauamtsleiter Peter Bender, warum keine Sondergenehmigung erteilt werden kann, um die Bauarbeiten früher zu beenden. Das hatten Geschäftsleute aus dem Gewerbegebiet Stormarnstraße gefordert, da sie befürchten, dass sich durch die Umleitung Staus bilden und Kunden ausbleiben. Da unmittelbar neben der Straße Wohnhäuser und ein Awo-Servicehaus stehen, sind Arbeiten nur zwischen 7 und 20 Uhr zulässig.

Luftqualität soll sich durch Baustelle verbessern

Die Bauarbeiten dienen nicht nur der Sanierung der alten Stützwände. Im Idealfall verhindern sie Fahrverbote auf dem Theodor-Heuss-Ring. Das ist zumindest die Hoffnung der Stadt, die davon ausgeht, dass die Stickoxidwerte in der Luft zurückgehen werden. Ein Verkehrsmodell der Stadt prognostiziert, dass durchschnittlich pro Tag in Richtung Eckernförde statt 44.430 nur noch 20.390 Fahrzeuge an der Messstation vorbeifahren.

Die Berechnungen besagen auch, dass durch die sechsmonatige Baustelle die Stickoxidwerte im Jahresmittel um acht Mikrogramm pro Kubikmeter sinken. Ob sich diese Zahlen bestätigen, bleibt abzuwarten. Denn obwohl während der Corona-Krise aktuell deutlich weniger Fahrzeuge auf dem Theodor-Heuss-Ring unterwegs sind, die März-Werte im Vergleich zum Januar und Februar deutlich gestiegen. Ausschlaggebend dafür waren der wenige Wind und die vielen Sonnentage im vergangenen Monat.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.