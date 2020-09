Auf der Holtenauer Hochrbücke in Kiel ist in den nächsten Wochen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Da der Rad- und Gehweg saniert wird, wird eine Fahrspur für den Verkehr gesperrt. Betroffen ist auch eine Abfahrt in die Wik. Bereits am ersten Tag der Bauarbeiten bildeten sich teilweise Staus.