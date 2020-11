In den Wettbewerb um das Aufhübschen der Plätze in der Holstenstraße in Kiel kommt Bewegung. Die Mitglieder der Jury stehen fest, und auch der Zeitplan konkretisiert sich. Eine Entscheidung soll bereits im Dezember fallen. Etwas Sorgen bereitet allerdings der Asmus-Bremer-Platz.