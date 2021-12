Kiel

Die Entscheidung zum Thema Waschbecken in den Klassenräumen der Friedrich-Junge-Schule in Kiel-Schreventeich dürfte gefallen sein: Im Schulausschuss wurde der CDU-Antrag für ein „Pilotprojekt mit intelligenten Wasserhähnen“ mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP abgelehnt.

Das angesichts der Gesamtplanungen kleine Thema hatte mit Blick auf die Sanierung der Friedrich-Junge-Grundschule und den Neubau der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule für große Diskussionen gesorgt. Bislang in den Klassenräumen vorhandene Waschbecken sollen nach den Plänen der Stadt nicht erneuert werden.

Friedrich-Junge-Schule: Schulleitungen und Eltern für Erhalt der Waschbecken

Dagegen hatten sich die Elternvertretungen beider Schulen sowie die Schulleitungen ausgesprochen. Die Verwaltung hingegen begründet ihre Entscheidung mit der Gefahr von Legionellen im stehenden Wasser. Die von Eltern und Selbstverwaltung in Betracht gezogenen intelligenten Lösungen zum Spülen der Leitungen sind aus Sicht der Stadt störanfällig. Hinzu kommen Umsetzungsprobleme aufgrund der örtlichen Gegebenheiten.

Elisabeth Pier, die schulpolitische Sprecherin der CDU, hielt dennoch an ihrem Antrag fest und suchte im Schulausschuss am Donnerstagabend noch nach Lösungen. In Richtung Verwaltung fragte sie, ob auch über Leitungen an den Wänden nachgedacht worden sei.

Stefan Saleh von der Kieler Verwaltung: Abwasserleitungen können nicht verlegt werden

Dazu erklärte Stefan Saleh, Abteilungsleiter Bildungsbau der Stadt, dass mit Blick auf die zu sanierende Grundschule nicht die Trinkwasserleitungen im Gebäude, sondern vielmehr große Abwasserleitungen das Problem seien: „Man müsste durch den ganzen Garten pflügen. Aber da kriegen wir keine Leitungen durch.“ Zum einen, weil die dort stehenden Bäume nicht einfach gefällt werden könnten, zum anderen weil auch kleine Mauern im Gartenbereich unter Denkmalschutz stünden.

Saleh verwies zudem darauf, dass keine Kieler Schule „nur mit drei Waschbecken ausgestattet ist“. Laut Verwaltung sind bei der Friedrich-Junge-Schule bereits mehr Waschbecken als nach einer Empfehlung vorgegeben eingeplant.

Letztlich stimmten CDU, Linke und AfD für den Antrag. Abgelehnt wurde er von SPD, Grünen und FDP. Das Pilotprojekt ist damit vom Tisch. SPD, Grüne und FDP zeigten in der Sitzung aber mit einem eigenen Antrag, dass etwas aus der Debatte gelernt werden soll: Sie schlagen zum Thema Waschbecken in Schulen die Entwicklung eines Leitfadens vor, an dem sich dann der Schulbau orientieren soll. Eine Entscheidung dazu fiel am Donnerstag noch nicht, der Antrag wurde vertagt.

Theodor-Storm-Schule leidet unter Platznot

Doch nicht nur die Friedrich-Junge-Schule war Thema im Schulausschuss. Bildungsdezernentin Renate Treutel sprach auch die Theodor-Storm-Schule an: „Die hat richtig Platznot. Wir haben überlegt, wie wir das lindern können.“ Auch in Absprache mit der Schulleitung sei nun die Adolf-Reichwein-Schule als Außenstelle ins Auge gefasst worden.

Nach einem Umzug der Adolf-Reichwein-Schule von der Tiefen Allee 32 in die Tiefe Allee 45 im Jahr 2014 steht das alte Schulgebäude für andere Zwecke zur Verfügung. Die Theodor-Storm-Schule leidet unterdessen seit vielen Jahren unter Raumnot. Die Außenstelle soll das Problem nun dauerhaft lösen. Aktuell kümmert sich die städtische Immobilienwirtschaft darum, das freie Gebäude für die neue Nutzung als Außenstelle vorzubereiten.

Auf der Tagesordnung des Schulausschusses stand zudem die Anmeldesituation für das nächste Schuljahr in Kiel. Laut einer geschäftlichen Mitteilung sind die Anmeldungen an den Grundschulen im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent gesunken, liegen aber weiterhin über denen der Jahre 2017 bis 2019. Das sei keine Trendwende, die Bevölkerungsprognose beschreibe bis zum Prognoseende 2029 einen Anstieg in der Altersgruppe der Grundschulkinder.