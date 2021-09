Kiel

Die Polizei sucht nach einem Vorfall am 17. September auf der Eckernförder Straße in Kiel-Suchsdorf nach Zeuginnen und Zeugen. Gegen 17.15 Uhr soll der Fahrer eines schwarzen VW-Busses, Modell Caravelle, einen 48 Jahre alten Radfahrer zunächst auf dem Radweg in Richtung Suchsdorf in Höhe der Einmündung Waidmannsruh fast angefahren haben.

Autofahrer soll noch einen etwa zehn Jahre alten Jungen im Wagen gehabt haben

Nach einem Wortwechsel habe ihn der Autofahrer beleidigt und bedroht. Der schwarze VW Bus sei dann zunächst in Richtung Kiel abgebogen, habe hierbei den Radfahrer beim Anfahren touchiert, anschließend gewendet, ihn auf dem Radweg in Höhe Vulkanweg überholt und erneut bedroht.

Später soll der Autofahrer auf Höhe eines Autoteilehändlers im Klausbrooker Weg ausgestiegen und auf den 48-Jährigen zugerannt sein, der daraufhin flüchtete. Der VW-Bus-Fahrer wird als Ende 40 und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Mit im Wagen soll ein etwa zehn Jahre alter Junge gesessen haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Suchsdorf unter der Tel. 0431 160-1190 entgegen.