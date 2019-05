An den Bahngleisen ist niemand allein. Rund 260 Ehrenamtliche der 15 Bahnhofsmissionen in der Nordkirche tragen Sorge dafür, dass Bahnreisenden und sozial Bedürftigen schnell und unbürokratisch geholfen wird. Die Mitarbeiter leisten Ein-, Aus- und Umsteigehilfe, bieten Ruhe- und Aufenthaltsräume, helfen in Notlagen und vermitteln Beratungs- und Fachstellen. 400000 Gäste in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg nehmen jedes Jahr dankend die Hilfe an. Am Freitag konnte nun ein Jubiläum gefeiert werden. Vor 50 Jahren wurde in Schleswig-Holstein der Landesverband der Evangelischen Bahnhofsmission gegründet. 2015 wurde dieser Verein zur länderübergreifenden Institution, um innerhalb der 2012 gegründeten Nordkirche ein Dach über alle Bahnhofsmissionen zu spannen. Bahnhofsmissionen sind allerdings schon viel, viel älter, als das 50-jährige Bestehen des Nordverbandes vermuten lässt. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gab es die ersten Gründungen, um die massenweise vom Land in die Städte strömenden jungen Frauen vor der Prostitution zu schützen. Die erste deutsche Bahnhofsmission wurde 1895 in Berlin gegründet. Im Norden folgte 1895 Hamburg und zwei Jahre später Kiel. Die Aufgabenschwerpunkte variierten. Im Ersten Weltkrieg wurden zurückkehrende Soldaten betreut, in der Weimarer Republik wurden die Stationen zu Volksküchen und nach dem Zweiten Weltkrieg kamen vor allem Kriegsversehrte, Traumatisierte, Hungernde und Menschen, die nach ihren Verwandten suchten in die Missionen. In jüngster Zeit waren die Bahnhofsmissionen wichtige Anlaufpunkte für die zahlreichen Flüchtlinge.