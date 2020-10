Kiel

Zwar war in diesem Jahr alles kleiner – statt wie sonst 50 durften nur 30 Stände am Holsten-, Asmus-Bremer-, Europaplatz und Alten Markt aufgebaut werden. Dennoch strömten viele Besucher zwischen Freitag und Sonntag in die Innenstadt. Laut Daten des Kölner Start-up-Unternehmens Hystreet kamen allein am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr 6305 Personen an dem Frequenzmesser in der Holstenstraße vorbei. Zum Vergleich: Vor einer Woche wurden am Sonnabend im selben Zeitraum 2966 Passanten gezählt. Am vergangenen Sonntag – ohne geöffnete Geschäfte und Markt – waren es zur selben Uhrzeit 417.

Gemüse und Äpfel begehrt

„Natürlich waren es im vergangenen Jahr mehr Besucher als jetzt, aber unter den Corona-Umständen sind wir sehr zufrieden“, sagte Jörg Levecke. Der Gärtner aus Schülp in Dithmarschen verkauft seit 14 Jahren auf dem Bauern- und Regionalmarkt am Europaplatz Obst, Gemüse und herbstliche Dekorationen. „Wir sind froh, dass wir die Möglichkeit haben, hier zu sein, auch wenn die Zusage sehr kurzfristig kam.“ Erst am Mittwoch war klar, dass Levecke in Kiel aufschlagen darf. Entsprechend groß war der Stress in den vergangenen Tagen, weil er kurzfristig noch viel Ware einkaufen musste.

Anzeige

Für den Gärtner stand jedoch nie außer Frage, dass er zum Bauern- und Regionalmarkt kommen wird, wenn er die Zusage erhält. „Ich hänge an diesem Markt und bin immer sehr gerne hier.“ Und der Aufwand habe sich gelohnt. „Es läuft sehr gut. Am häufigsten wird Gemüse gekauft. Aber auch Äpfel sind begehrt, da der übliche Stand nicht da ist.“

Kapazitätsgrenze zwischenzeitlich erreicht

Zufrieden zeigte sich auch Olaf Gottschalk, der auf dem eingezäunten Areal am Holstenplatz Wurst aus eigener Produktion verkaufte. „Natürlich kommen weniger Besucher als sonst, aber das ist in Corona-Zeiten auch normal.“ Die Hygiene-Einschränkungen nimmt er in Kauf. Wichtig sei, dass der Markt überhaupt stattfindet. Dennoch sei es schade, dass die einzelnen Areale eingezäunt wurden, auch wenn es optisch elegant gelöst ist. Statt großen Zäunen, die mit Bannern behängt sind, grenzten Heuballen die Flächen ein. Die Ein- und Ausgänge, an denen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Zahl der Besucher kontrollierten, waren einladend gestaltet.

Zwischenzeitlich mussten einige Eingänge sogar geschlossen werden, da zu viele Besucher auf dem Gelände waren, berichtete Alisa Goetzke, die für Kiel-Marketing die Projektleitung für den Bauern- und Regionalmarkt übernommen hatte. „Es läuft fantastisch“, lautete daher ihr Fazit. Besonders begeistert ist sie vom Verlauf des Sonnabends. Denn obwohl aufgrund des Feiertags die Geschäfte geschlossen hatten, kamen viele Menschen in die Innenstadt. Der Sonntag toppte die Besucherzahl dann noch einmal.

Besucher strömen in die Geschäfte

Dass sich Bauernmarkt und Einzelhandel gegenseitig helfen, bestätigte Manuela Michel, Filialleiterin von Schuh Heinrich am Alten Markt. „Die Stadt ist voll, und die Kunden kommen auch in die Geschäfte“, freute sich die 43-Jährige. „Es ist kein Vergleich zu den verkaufsoffenen Sonntagen im April und Mai.“ Damals hatte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz mit einer Ausnahmegenehmigung Einzelhändlern erlaubt, an zwei Sonntagen zu öffnen. Als eines der wenigen Geschäfte beteiligte sich Schuh Heinrich an der Aktion, die nur wenige Besucher anlockte. „Es ist schön, dass diesmal so viele Geschäfte mitmachen“, sagt Michel. Bis auf wenige Ausnahmen hatten alle Läden in der Innenstadt geöffnet.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.