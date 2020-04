Kaum Verkehrschaos zum Baustellenstart

Kiel

Voller als üblich war es auch in der Alten Lübecker Chaussee. Da die Zufahrt von der B404 am Barkauer Kreuz auf den Theodor-Heuss-Ring gesperrt ist, müssen die aus Wellsee kommenden Fahrzeuge über die Alte Lübecker ausweichen, um zurück auf die B76 zu kommen. Zudem ist die Strecke als offizielle Umleitung ausgewiesen. Zeitweise waren die Ausfahrten aus den Seitenstraße - etwa die Stormarnstraße - verstopft, da die Autofahrer direkt auf den Kreuzungen standen und keine Lücken ließen.

Reißverschlussverfahren funktioniert

Erfreulich ist, dass das Reißverschlussverfahren am Theodor-Heuss-Ring am Anfang der Baustelle gut funktioniert. Kurz vor dem Barkauer Kreuz wird die Fahrbahn von zwei auf eine Spur verringert, an dieser Stelle kam es zum Rückstau. In dem einspurigen Bereich bis zum Waldwiesenkreisel lief der Verkehr flüssig.

Sechs Monate lang, bis voraussichtlich Ende Oktober, wird an dem Abschnitt am Theodor-Heuss-Ring gebaut. Saniert werden die Hochbrücke am Barkauer Kreuz und die Stützwände am Waldwiesenkreisel, die über 50 Jahre alt sind und dringend ausgebessert werden müssen. Darüber hinaus bekommen der Gehweg und der Radweg neue Beläge sowie eine Betonschutzwand am Straßenrand. Die Beläge und der Anstrich der 80 Zentimeter hohen Wand enthalten Titanoxid, mit dem Schadstoffe aus der Luft abgebaut werden können.

Weniger Fahrzeuge am Theodor-Heuss-Ring

Dass am ersten Tag der Bauarbeiten ein großes Verkehrschaos ausblieb, hängt damit zusammen, dass in der Corona-Krise deutlich weniger Fahrzeuge auf Kiels Straßen unterwegs sind. Im gesamten Stadtgebiet ist das Verkehrsaufkommen um rund 40 Prozent zurückgegangen. An der Zählstelle unterhalb des Waldwiesenkreisels wurden in der vergangenen Wochen fast 200.000 Fahrzeuge weniger als zum Vergleichszeitraum Anfang März gemessen. Damals waren es 565.233 Fahrzeuge, in der vergangenen Woche waren es 355.711.

