500 Baustellen alleine am Kanal- und Straßennetz nimmt die Stadt Kiel im Jahr 2022 vor. Bei fast jeder neuen Maßnahme gibt es Kritik von Anwohnern oder Autofahrern. Um vorzuwarnen, was auf die Kielerinnen und Kieler zukommt, hat die Stadt die größten Eingriffe in den Verkehr vorgestellt.