Kiel

Wie kurios sich der Flickenteppich der Einlasskriterien auswirkt, haben kürzlich zwei Konzerte in Kiel vor Augen geführt. In der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ist es seit dem 19. März – und noch bis zum 2. April – unter Paragraf 10 für Freizeit- und Kultureinrichtungen so geregelt: „Innerhalb geschlossener Räume haben Besucherinnen und Besucher eine Mund-Nasen-Bedeckung (...) zu tragen; dies gilt nicht, wenn nicht mehr als 100 Besucherinnen und Besucher zeitgleich anwesend sind und diese sich auf festen Sitz- und Stehplätzen befinden.“

Egal, ob geimpft oder nicht, dürfen alle Menschen laut den momentan herrschenden Corona-Regeln wieder an kulturellen Veranstaltungen – ausgenommen in Diskotheken und Clubs – teilnehmen. Auch eine Höchstgrenze an Gästen gibt es nicht mehr.

Schauplatz Wunderino-Arena: Knapp 4500 Fans erleben am Freitag, 25. März, in der Halle den Neustart von Sarah Connors Tournee „Herz Kraft Werke“. Von den Gästen, die seitlich der Bühne im Parkett stehen, trägt etwa jeder Zweite eine Maske. Das gesamte Konzert hindurch. Beim schweifenden Blick des KN-Rezensenten über die Ränge im Rücken bietet sich das gleiche Bild, ebenso gerade gegenüber im ersten Rang: hier Maske, dort nicht. Sitz für Sitz, eng an eng. Auf der Homepage der Wunderino-Arena heißt es: „Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist bei allen Veranstaltungen verpflichtend – auch am Platz. Weitere Corona-Einlassregeln gelten derzeit nicht.“

Wunderino-Arena: Laut Betriebsleiter in seinem Hallensektor alle mit Masken

Sven Nissen, Betriebs- und Veranstaltungsleiter der Wunderino-Arena, habe beim Konzert von Sarah Connor „tatsächlich ein ganz anderes Empfinden“ gehabt, „als er mal in der Arena gewesen ist“, sagt auf Nachfrage unserer Zeitung Madlen Schmelter von der Assistenz der Geschäftsführung. „Er hat sich über einen längeren Zeitraum das Konzert angeguckt, zum Beispiel aus dem dritten Rang, da haben alle in diesem Bereich eine Maske getragen. Da hat er niemanden gesehen, der die abgenommen hat.“ Es sei auch so, dass die Ordner Besucher auf die fehlende Maske hinwiesen, „sie sind auch angehalten, die aktiv anzusprechen“.

Über ein Fan-Mailing von Sarah Connor sei die geltende Corona-Regelung sogar bei der Arena abgefragt worden, berichtet Madlen Schmelter – so seien die Fans eine Woche vorher direkt über die Maskenpflicht informiert worden. Dass Sarah Connor während des Konzerts zwei Mädchen aufgefordert hatte, die Masken abzusetzen, wundere sie auch. „Weil sie selbst sehr, sehr streng handelt. Sie ist extra mit ihrem Team geschlossen in einem Hotelbereich gewesen, weil die so wenige Kontakte wie möglich haben wollten, sie wollten auch hier so viel wie möglich separiert werden. Da war sie sehr straight.“

Schauplatz Pumpe: Bis zum Jensendamm zieht sich am Montag, 28. März, um 20.10 Uhr die Menschenschlange zum Eingang der Pumpe. Drinnen soll gleich die junge Hannoveraner Popband Jeremias auftreten, um ihr Debütalbum „Golden Hour“ zu präsentieren. Zähflüssig rückt die Reihe weiter, als der Blick nahe dem Eingang plötzlich auf ein DIN-A4-Blatt fällt, das an der Hauswand klebt. Und darüber informiert, dass heute Abend hier in der Pumpe 2G plus herrscht – auch Geboosterte müssen einen negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vorlegen. Ein Spalier von Fans wartet mit gezückten Smartphones offenbar aufs eilig beschaffte Testergebnis, um endlich reinzudürfen, andere kommen mit wehenden Ausdrucken angelaufen.

Beim Konzert der Hannoveraner Popband Jeremias in der Pumpe galt 2G plus – auch für Geboosterte. Quelle: Lucio Vignolo

„Diese Entscheidung haben wir getroffen auf Grundlage der geltenden Verordnung“, sagt Frederike Braun, verantwortlich für den Veranstaltungsbereich und die Raumvermietung in der Pumpe. „Die besagt ganz klar, dass zum Beispiel bei Partys auch Geboosterte einen Test brauchen. Bei Konzerten war es für uns etwas undurchsichtig.“ Daher, erklärt sie, habe die Pumpe sich beim Gesundheitsamt der Stadt Kiel rückversichert. „Die haben uns das Okay gegeben, dass wir unter der 2G-plus-Regelung – aber eben auch der Voraussetzung, dass auch Geboosterte getestet werden – ein Konzert dieser Größenordnung überhaupt stattfinden lassen dürfen – wie auch schon das ZSK-Konzert am Sonnabend.“

Pumpe: Einige Gäste „sicher kalt erwischt“

Den Hinweis auf 2G plus plus Test nicht nur rechts auf der Front-Homepage der Pumpe, sondern auch direkt im Konzertbutton zu platzieren, „wäre natürlich sinnvoll gewesen“, räumt Braun ein, „davon wollen wir uns auch gar nicht freisprechen“. Einige habe es da „sicher kalt erwischt“, doch der Hinweis auf die Einlasskriterien habe eben sehr viele Leute auch erreicht.

Etwa um 20.45 Uhr, so die Pumpen-Mitarbeiterin, habe das Konzert dann im vollen Saal mit dem Support-Act begonnen. Jeremias starteten gegen 21.30 Uhr – Frontsänger Jeremias Heimbach soll sich entschuldigt haben für die Verspätung. „Wir lernen seit Beginn der Pandemie dazu“, sagt Frederike Braun. „Als alle dann drinnen waren, war’s eine schöne Veranstaltung, da hatten alle ihren Spaß.“