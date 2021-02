Kiel

"Ruf der Frauen und Kinder" heißt die Installation aus 32 weißen Kinderfiguren, mit der Lavanya Honeyseeda und Axel Richter am Sonnabendnachmittag vor das schleswig-holsteinische Landeshaus gekommen sind.

Am internationalen Tag gegen Genitalverstümmelung am 6. Februar wollen sie so auf die Beschneidung von Frauen aufmerksam machen. Während sie in Ländern wie Iran, Irak, Teilen Afrikas und auch Indonesien und Thailand bis heute üblich ist, wird sie in Deutschland als eigener Straftatbestand mit einer Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten gewertet.

Kiel: Aufklärungsarbeit über Beschneidung soll auf Schleswig-Holstein ausgeweitet werden

Durch Flucht und Migration sind nach einer Dunkelziffer-Statistik der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes rund 1800 Frauen über 18 Jahre nach Schleswig-Holstein gekommen, die beschnitten sind. Gut 530 Mädchen und Frauen drohe dieses Schicksal.

In Kiel gibt es in der Johannesstraße in Gaarden mit "Tabu" eine landesweit einmalige Anlaufstelle, die mit Mitteln der Diakonie (2021: 15.000 Euro) und der Aktion Mensch (83.450 Euro) Aufklärungsarbeit leistet. Durch eine Förderung der EU (61.000 Euro) kann sie nun überall in Schleswig-Holstein aktiv werden. Im Gegensatz zu Kiel, wo die Mitarbeiterinnen auch direkt in der Beratung tätig werden, sollen sie im Land lediglich andere Ansprechpartner schulen.

Info-Kasten: So erreichen Sie das Team

Tabu – Anlaufstelle Gesundheit, Frauen, Familie

Johannesstraße 45 in Kiel-Gaarden

Tel. 0431/260 931 19

E-Mail: tabu@diakonie-altholstein.de

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann an diese Bankverbindung spenden:

Verwendungszweck: Tabu 2576

Evangelische Bank

IBAN: DE79 5206 0410 2206 4848 40

BIC: GENODEF

"Wir haben immer mehr Anfragen nach Expertise und Fortbildungen von Ärzten, Lehrern, Erziehern und Behörden", sagt Diakonie-Geschäftsbereichsleiterin Vanessa Trampe-Kieslich. Mit der Förderung aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU sei nun mit "Tabu Mobil" ein Angebot aufgestellt worden, das Fachleute und Institutionen für den Umgang mit weiblicher Genitalbeschneidung sensibilisieren und vernetzen soll.

"Ferienbeschneidung" bei Heimaturlaub

Projektleiterin Renate Sticke sagt: "Wir hören, dass Beschneidungen auch in Deutschland vorgenommen werden." Üblicher sei jedoch, dass sie als "Ferienbeschneidung" bei einem Urlaub im Heimatland vollzogen werden.

In die Anlaufstelle in Kiel seien seit der Eröffnung vor rund anderthalb Jahren etwa 380 Menschen persönlich und per Telefon beraten worden. "Überwiegend Frauen, aber auch einige Männer", so Sticke. Verständnis sei wichtig, um auch Partner und Familie ins Boot zu holen, wenn eine Mutter zum Beispiel die Beschneidung ihrer Tochter verhindern will, aber Verwandte Druck machen.

"Die Frauen sprechen meistens von Beschneidung und nicht Verstümmelung", erklärt die Projektleiterin. Zu üblich sei das Verfahren noch in vielen Herkunftsländern. In Somalia etwa sind nach Angaben von Sticke 98 Prozent der Frauen betroffen.

Die Bandbreite der Eingriffe reiche dabei von einer Beseitigung des Genitalhöckers über eine Teilentfernung von Klitoris und Schamlippen mit oder ohne weitgehendem Verschluss der Scheide. In einigen Fälle werde das Geschlechtsorgan sogar mit Säure verätzt.

Genitalverstümmelung hat immer gesundheitliche Folgen

Neben dem Aspekt, die Frau durch eine Reduktion der Empfindsamkeit und damit ihres Lustempfindens "folgsamer" zu machen, spielten zum Beispiel auch andere Schönheitsideale eine Rolle. "So oder so hat die Genitalverstümmelung aber immer gesundheitliche Folgen", erklärt Renate Sticke. Sie seien auch der häufigste Grund, warum die Frauen die Beratung aufsuchten. Zum Beispiel, weil es beim Urinieren oder während der Menstruation zu Problemen komme.

In solchen Fällen könne in vertrauensvoller Atmosphäre durch die Vermittlung entsprechend geschulter Ärzte Hilfe bis hin zu einer Rekonstruktion der Genitalien angeboten werden. Und das ganz ohne Tabus. Für Renate Stricke und ihr Team war es daher eine Selbstverständlichkeit, auch während der Kunstaktion vor dem Landtag für ihre Arbeit zu werben.