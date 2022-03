Die Wahlplakate für die Landtagswahl hingen noch gar nicht, da wurden an der Veloroute in Kiel bereits 16 SPD-Veranstaltungsplakate beschädigt und beschmiert. Laut Landeskriminalamt stieg die Anzahl von Straftaten im Zusammenhang mit Wahlen in Schleswig-Holstein zuletzt deutlich an.