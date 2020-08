Kiel

Hannes Ametsreiter, CEO von Vodafone, war am Mittwoch zu Gast in Kiel, um sich mit Vertretern der Stadt und Christian-Albrechts-Universität auszutauschen. Konkret ging es um das Projekt eines autonom fahrenden Schiffes, das künftig Passagiere über die Kieler Förde bringen soll. Vom Telekommunikationsunternehmen wird bis Ende 2021 die dafür notwendige 5G-Infrastruktur aufgebaut.

Ametsreiter postete auf Twitter ein Bild von seinem Besuch an der Förde, das am neuen Ostseekai-Terminal entstand. Doch der CEO wähnte sich scheinbar an der Nordsee. Auf Twitter schrieb der Österreicher zu dem Foto jedenfalls: "An der Nordsee-Küste ist es wirklich herrlich."

Viele Twitter-User belustigte der Lapsus, andere waren sich plötzlich selbst nicht mehr sicher, wo denn nun Kiel liegt. "War in Sachen Geografie nie die hellste Leuchte. Aber Kiel und Eckernförde sind doch Ostsee?", kommentierte Nutzer Manuel Stark. " Nordsee, Ostsee,... Hauptsache Italien", schrieb ein weiterer in Anspielung an das berühmte Zitat des ehemaligen Fußballprofis Andreas Möller.

Twitter-Userin M.Janke-Hansen fragte: "Gibt's deswegen die Funklöcher bei Vodafone? Ihr kennt euch an Nord- und Ostsee nicht aus!"

Ametsreiter, gebürtiger Salzburger, nahm seinen Fauxpas mit Humor und reagierte auf die Hinweise. "Sie haben natürlich vollkommen recht. Hab's halt mehr mit den Bergen." Aber Küste ist eben nicht gleich Küste.

