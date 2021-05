Im Kieler Stadtteil Elmschenhagen wurde am Dienstag ein Mensch verletzt. Die Feuerwehr musste in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses einen Brand löschen.

Verletzter bei Brand in Elmschenhagen

Von Frank Behling