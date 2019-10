Stromausfall im Stadtteil Kiel-Blücherplatz: Wie die Stadtwerke bestätigten, ist am Montagmorgen in sechs Mehrfamilienhäusern in der Feldstraße und der Wrangelstraße der Strom ausgefallen. Der Versorger rechnet damit, den Energiefluss noch im Tagesverlauf wieder in allen 60 Haushalten herzustellen.