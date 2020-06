Kiel

Aufgrund von Corona haben die beiden Frauen sich noch nicht persönlich getroffen. Aber das wird sobald wie möglich nachgeholt. Solange müssen Skype und Whatsapp reichen.

Vergnügt und gesund sitzt Seval Can im Garten ihrer Eltern in Neumeimersdorf. Gerade hat sie zusammen mit ihnen und ihrer Tochter Emma-Naz (7) gefrühstückt. Die Sommerferien haben gerade begonnen, und das Leben ist schön.

Nach der Diagnose zog die Alleinerziehende zurück zu ihren Eltern

Hier ins elterliche Reihenhaus zog die gebürtige Türkin, die mit sechs Jahren mit der Familie nach Deutschland kam, während ihrer Erkrankung und lebt hier noch immer. „Alleine hätte ich es nicht geschafft“, erzählt sie. Noch immer sei sie schnell erschöpft, brauche ihre Ruhepausen.

Zweieinhalb Jahre ist es inzwischen her, dass ihre lebensbedrohliche Erkrankung entdeckt wurde. „Ich erinnere mich noch genau“, erzählt die gelernte Altenpflegerin. „Es war völlig unrealistisch. Andere wurden krank. Das sah ich ja täglich in meinem Seniorenheim. Aber doch nicht ich.“

Anzeichen hätte es vorher nicht gegeben, sagt sie. „Aber am 14. November 2017 fühlte ich mich im Dienst einfach nicht gut. Hatte Herzrasen und einen viel zu hohen Puls.“ Zum Glück war damals gerade ihre eigene Hausärztin auf Visite im Günther-Lütgens-Haus in Projensdorf. „Sie sah mich nur und bestellte mich noch am Nachmittag zu sich in die Praxis.“

Zunächst hieß es: Eisenmangel. „Aber dann ging es mir am Wochenende so schlecht, dass ich dachte, das war's jetzt“, sagt Seval Can. Per Notarztwagen kam sie ins Krankenhaus. Ziemlich schnell stand die niederschmetternde Diagnose fest: akute Leukämie.

Suche nach einem genetischen Zwilling

Der Arzt empfahl neben Chemotherapie auch eine Stammzellen-Transplantation. Doch dazu ist ein genetischer Zwilling nötig. Der wurde weltweit mithilfe der Deutschen Knochenmark Spenderdatei ( DKMS) gesucht.

„Mein Bruder Semih hatte sich schon vor Jahren dort registrieren lassen“, erzählt Seval Can. „Aber er passte nur zu 50 Prozent. Das war aber immerhin besser als nichts.“ Beeindruckt ist sie noch heute, welch Welle von Hilfsbereitschaft ihre Erkrankung damals ausgelöst hat.

Start mehrerer Typisierungsaktionen

„Sogar mein Chef startete eine Typisierungsaktion“, erzählt sie. Die KN berichteten damals. 260 Menschen aus Kiel und dem Umland ließen sich daraufhin typisieren und in der riesigen Spenderdatei registrieren. Auch ihre weit verzweigte Verwandtschaft organisierte Aufrufe in Hamburg, Nürnberg, Duisburg und Stuttgart.

„Schließlich wurde ein Spender gefunden, der zu 100 Prozent passte“, sagt sie. „Das ist sehr, sehr selten.“ Zweieinhalb Jahre ist das nun her. Hinter der fröhlichen jungen Frau liegen harte Zeiten. Zeiten ohne Haare, mit unsagbaren Schmerzen, Ängsten und Panikattacken. Zeiten, in denen sie ihre kleine Tochter nicht sehen durfte. „Für mein Kind musste ich stark sein“, sagt sie.

DKMS : Zwei Jahre müssen Spender und Empfänger anonym bleiben

In Gedanken hat sich Seval Can immer wieder vorgestellt, wie der Spender wohl aussieht. Was ihn bewegt hat, mit seinen Stammzellen zu helfen. Als die vorgeschriebenen zwei Jahre der Anonymität verstrichen waren, nahm sie sofort Kontakt auf. „Ich wusste da schon, dass es eine Frau ist und dass ich auf Deutsch schreiben kann“, erzählt sie.

Ihre genetische Zwillingsschwester lebt in Bayern

Sie erfährt, dass ihre genetische Zwillingsschwester Sabrina Schmitt (36) heißt, in Weißenohe in Bayern lebt, Sozialpädagogin und inzwischen zweifache Mutter ist. Seval Can schreibt ihr per WhatsApp, wie unendlich dankbar sie für ihre Spende ist.

Aber Sabrina Schmitt findet ihre Hilfe „selbstverständlich“ und schreibt: „Im Grunde hab‘ ich nicht wirklich viel gegeben, außer mich registrieren zu lassen und meine Stammzellen zu geben. Ein Klacks im Vergleich zu dem, was Du durchstehen musstest und geschafft hat.“ Seval sei sehr stark und sie sei sehr stolz darauf, dass sie ihre Stammzellen spenden konnte.

Seval Can könnte vor Glück und Dankbarkeit platzen

Als Seval Can die WhatsApp vorliest, könnte sie vor Glück und Dankbarkeit platzen. Mit ihrer Spenderin fühlt sie sich stark verbunden. „Sie ist ein Teil von mir oder besser: Ich bin ein Teil von ihr“, sagt sie lachend.

Auf ihren Instagram-Accounts erzählen sie ihre Geschichten

Auch für Sabrina Schmitt ist das Thema Stammzellspende eine Herzensangelegenheit. Beide klären auf ihren Instagram-Accounts (sevalcan86 und liebe.trubel.leichtigkeit) ihre Follower auf und erzählen ihre Geschichten. Geschichten voller Mut, Tapferkeit und auch Glück.

„Die Krankheit hat mir viel genommen“, sagt Seval Can, „aber sie hat mir auch viel gegeben.“ Sie sei stärker geworden, könne inzwischen ohne schlechtes Gewissen auch mal Nein sagen und habe neue Menschen wie Sabrina in ihrem Leben.

Ob sie irgendwann wieder in ihren alten Beruf zurückkann, ist noch nicht klar. Aber das ist zweitrangig. „Ich bin einfach nur glücklich, dass ich lebe, dass ich mein Kind einschulen konnte“, sagt sie. „Der Rest wird sich ergeben.“

Corona-bedingt wird die DKMS bis Ende des Jahres keine Vor-Ort-Registrierungen veranstalten. Die Aufnahme in die Datei ist aber weiterhin jederzeit online unter möglich.

