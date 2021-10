Schönkirchen/Kiel

Über eine Luftbildauswertung ist im Trenntrader Weg in Oppendorf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll am Vormittag entschärft werden. Rund 2000 Personen aus Kiel und Schönkirchen müssen hierfür ihre Wohnungen bis 10 Uhr verlassen. Die betroffenen Anwohner wurden darüber per Handzettel informiert.

Die Bundesstraße 502 bleibt während der Entschärfung durchgehend befahrbar. Der Zugverkehr auf der betroffenen Strecke ist seit 9 Uhr eingestellt. Einige Busse der KVG, deren Strecke durch das Sperrgebiet führt, werden für die Dauer der Evakuierung und Entschärfung umgeleitet.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bombenentschärfung in Oppendorf: Ersatzunterkunft in der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule in Kiel

Gegen 10 Uhr soll mit der Entschärfung der Bombe begonnen werden, die über einen Kopf- und Heckzünder verfügt. Als Ersatzunterkunft steht die Sporthalle der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule im Masurenring 9 in Kiel bereit.

Anwohnerinnen und Anwohner, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen, werden gebeten, sich unter 0431/5905555 beim Servicetelefon der Kieler Berufsfeuerwehr zu melden. Auch sollen sich dort Personen melden, die sich aktuell in Quarantäne befinden.