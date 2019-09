Das Städtische in Kiel ist das einzige Krankenhaus in Deutschland mit Wandmalereien der Stiftung „Paint a Smile“. Nachdem bereits die Kinderklinik-Ambulanz und die Allgemeine-Pädiatrie-Station bunt verziert wurden, prangen nun auch Giraffe und Co. an den Wänden der Früh- und Neugeborenenstation.