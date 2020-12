Wann haben wir das vorerst letzte Mal Gelegenheit, Weihnachtsgeschenke im Fachhandel einzukaufen? Die Angst vor einer erneuten Schließung der Geschäfte trieb am Freitag die Menschen schon mal in die Innenstädte. Shoppen, als wäre morgen schon Weihnachten.

Von Kristiane Backheuer