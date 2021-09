Kiel

Sommer 2018, Boston, USA. An der renommierten Harvard Medical School druckt Leonard Siebert aus Kiel mit einem 3-D-Drucker die erste Version eines Pflasters aus. Nicht irgendein Pflaster, sondern eines, das in Zukunft bei der Heilung chronischer Wunden helfen soll. Siebert ist Materialwissenschaftler an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Drei Jahre nach dem ersten Druck hat sich viel getan. Das Pflaster wird von Medizinern als vielversprechend bezeichnet. Was hat es damit auf sich?

Smartes Pflaster besteht aus speziellem Hydrogel

Chronische Wunden sind ein großes Problem. Sie bilden sich beispielsweise durch langes Liegen auf derselben Stelle und heilen oft wochenlang nicht ab. Wirkungsvolle Behandlungsmöglichkeiten gibt es kaum. Das neue Wundpflaster soll genau hier ansetzen. „Um eine Wunde heilen zu können, muss das Pflaster besondere Eigenschaften haben“, sagt Dr. Leonard Siebert.

Nummer eins: Es sollte aus einem Material bestehen, das mit der Haut verträglich ist. Die menschliche Haut ist ein sogenanntes Hydrogel, sozusagen ein Biokunststoff aus Proteinen, der sehr viel Wasser erhält. Aus einem Hydrogel besteht auch das Pflaster. Was die Forschenden dafür machen? Sie kochen Gelatine aus und verändern sie mithilfe von Licht.

Pflaster aus Kiel soll aktiv bei Heilung der Wunde helfen

Eigentlich besteht Gelatine aus einzelnen Fäden und lässt sich in Wasser auflösen. Durch die vorgenommene Veränderung spannen sich bei Lichteinstrahlung bleibende Vernetzungen zwischen den Fäden. Die Substanz kann immer noch mit Wasser anschwellen wie ein Schwamm, sich aber nicht mehr auflösen. „Das Hydrogel ist unsere Trägersubstanz“, sagt Siebert. Doch das allein reicht nicht aus.

Dr. Leonard Siebert ist Teil der Arbeitsgruppe Funktionale Nanomaterialien an der CAU Kiel. Quelle: Julia Siekmann/Uni Kiel

Denn das Pflaster soll nicht nur die Wunde schützen, sondern auch bei der Heilung helfen. Hier kommt ein Material zum Einsatz, an dem Siebert und seine Kollegen schon seit Jahren forschen: kleine Mikropartikel aus dem Biomaterial Zinkoxid. Sie wirken antibakteriell und dienen gleichzeitig als Träger für spezielle Proteine. Diese regen die Gefäßzellen an, sich zu vermehren und so neues Hautgewebe zu bilden.

Pflaster wird im 3-D-Drucker angefertigt

Hergestellt wird das Pflaster mit einem computergesteuerten 3-D-Biodrucker. Dabei wird Druckluft sozusagen an eine Spritze ohne Kolben gelegt. Über eine Düse wird die Masse vorne rausgepresst und in verschiedene Richtungen verteilt. Die Hydrogel-Masse ist dabei etwa vier Grad Celsius kalt. Wird sie zu warm, zerfließt sie und kann nicht mehr gedruckt werden. Nach etwa fünf Minuten ist das Pflaster fertig und wird anschließend kühl gelagert.

Der große Vorteil dieses Verfahrens: Das Pflaster kann patientenspezifisch angepasst werden. Außerdem kann es porös gedruckt werden, sodass die Wunde noch durchlüftet wird. Und: In Zukunft könnten auch mehrere Wirkstoffe in einem Pflaster kombiniert und die Dosierung nach bestimmten Bedürfnissen genau angepasst werden.

Wirkung des Pflasters kann mit Lichtbestrahlung gesteuert werden

Das Pflaster hat aber auch noch einen weiteren Clou: Es ist smart, das heißt, es reagiert auf äußere Einflüsse. Die heilende Wirkung kann deswegen aktiv gesteuert werden. Liegt das Pflaster auf der Wunde, können die darin enthaltenen Proteine durch die Bestrahlung mit zellschonendem Licht aktiviert werden.

„So können wir den Verlauf und die Dosierung der Therapie an die individuellen Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten anpassen“, sagt Rainer Adelung, Professor für Funktionale Nanomaterialien am Institut für Materialwissenschaft der CAU.

Vor den Forschenden liegt noch viel Arbeit

Bis das smarte Pflaster wirklich zum Einsatz kommt, wird aber noch viel Zeit vergehen. „Wir befinden uns noch in der Grundlagenforschung“, sagt Siebert. Zwar weisen erste Untersuchungsergebnisse bereits auf eine gute Verträglichkeit des Pflasters und eine verbessere Wundheilung hin. Doch bis es wirklich im Klinikalltag angewendet werden kann, dürfte es noch mindestens fünf bis zehn Jahre dauern. Weitere Tests und klinische Studien sind notwendig.

Klar ist aber schon jetzt: Das Interesse ist groß. „Das Pflaster ist ein spannendes Konzept für die personalisierte Medizin, um Menschen mit auf sie zugeschnittenen Therapien möglichst gezielt, effektiv und schonend zu behandeln“, sagt Helmut Fickenscher, Professor für Infektionsmedizin an der CAU Kiel. Er ist neben dem Forschungsteam aus den Materialwissenschaften am Projekt beteiligt, genauso wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom UKSH Kiel, der Harvard Medical School und der Dankook University aus Südkorea. Sie alle wollen medizinischen Fortschritt schaffen – mit einem Pflaster aus dem 3D-Drucker.