An den Hochschulen in Schleswig-Holstein deutet sich für das Wintersemester 2021/2022 eine Rückkehr zur Normalität an. Bildungsministerium, Christian-Albrechts-Universität und Fachhochschule Kiel gehen davon aus, dass die Studierenden ab Herbst in die Hörsäle und Seminarräume zurückkehren können.