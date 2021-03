Kiel

Natürlich fehlt der direkte Austausch mit den Studieninteressierten – hauptsächlich Schülerinnen und Schülern –, sagt die Organisatorin der Informationstage, Anette Schmitz. Doch dafür bieten die Online-Kontakte einen anderen Vorteil. „Die Interessierten wählen ganz gezielt aus, wo sie sich zuschalten. Sie haben konkrete Fragen“, erzählt die Leiterin der Zentralen Studienberatung der CAU, die die Studieninformationstage seit 18 Jahren veranstaltet. Das digitale Format ist eine Premiere. Über Zoom-Links können sich die Schülerinnen und Schüler in die Vorträge dazuschalten.

Wie sich die Vorteile konkret auswirken, hat Dr. Birgit Hoppe erlebt, die gemeinsam mit der Gynäkologin Dr. Sandra Brügge und dem Kinderarzt Dr. Marcus Klein am Dienstagvormittag das Studienfach Medizin vorgestellt hat. „Wir haben 20 Minuten überzogen, weil es so viele Fragen gab“, sagt die Studienkoordinatorin. „Normalerweise gibt es nur eine Handvoll Nachfragen.“ In dem ansonsten gut gefüllten Vorlesungssaal im Audimax trauen sich viele Zuhörer nicht, das Wort zu ergreifen. Über die Chatfunktion, die in den Livevortrag integriert ist, ist das Publikum vor den Bildschirmen kommunikationsfreudiger.

Im Internet werden mehr Fragen gestellt

Durch den intensiveren Austausch fällt auch weniger ins Gewicht, dass die Vorträge weniger gut besucht sind als zu Präsenzzeiten. Die Einführung in das Medizinstudium am Dienstag verfolgten rund 180 Teilnehmer. Vor Ort im Frederik-Paulsen-Hörsaal gibt es für gewöhnlich um die 400 Gäste. Was im digitalen Raum außerdem auffällt: Die Zuhörer verfolgen den Vortrag von Anfang bis Ende. Bei den Veranstaltungen vor Ort gibt es immer wieder ein Kommen und Gehen in den Hörsälen, gepaart mit Unruhe und Hintergrundgemurmel. Die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden ist höher, sagt Hoppe.

Das berichtet auch Dr. Miriam Tanhua, die eine Einführung in das Studienfach Geowissenschaften gehalten hat. „Bei den Veranstaltungen vor Ort dünnt es sich zum Ende häufig mal aus.“ Die Studienkoordinatorin bestätigt die Erfahrung von Anette Schmitz, dass die Zuhörer die Veranstaltungen gezielter auswählen. „Der zufällige Besucherstrom, der durch die Präsenz entsteht, bleibt aus.“ Als Ersatz für den fehlenden Kontakt vor Ort hat Tanhua in ihren Vortrag über eine Plattform Multiple-Choice-Fragen an ihr Publikum gestellt, etwa wie viel die Studieninteressierten bereits über Geowissenschaften wissen oder was sie an dem Studienfach reizt.

Online-Umfrage zu den Informationstagen

Die Erfahrungen waren insgesamt so positiv, dass sich Tanhua vorstellen könnte, dass die Studieninformationstage auch in Zukunft in einer gewissen Form digital stattfinden könnten. Die Geowissenschaftlerin denkt an eine Art Hybridvorstellung, sodass die Vorträge aus den Hörsälen live ins Internet übertragen werden. „Somit könnten wir auch Studieninteressierte erreichen, die weiter von Kiel entfernt leben.“

Ob und in welchem Ausmaß das digitale Format nach Corona beibehalten wird, soll nach den Studieninformationstagen thematisiert werden, sagt Organisatorin Schmitz. In die Beratung sollen auch die Ergebnisse einer Umfrage eingehen, die derzeit auf der CAU-Homepage steht.