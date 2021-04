Es geht wieder los! Auch in der Corona-Zeit kann in Kiel das Segelprojekt Camp 24/7 stattfinden. An sieben Tagen in der Woche haben Schüler, Kinder und Jugendliche sowie Familien, Studierende und Erwachsene die Möglichkeit, den Segelsport auszuprobieren – selbstverständlich unter Corona-Bedingungen.