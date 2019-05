Kiel

Ein bisschen verrückt muss man schon sein. Oder besser: ein bisschen chemieverrückt. Während die Menschen an ihren freien Tagen am Strand sitzen und Weißwein trinken oder mit dem Auto durch die frühlingsgrüne Landschaft fahren, sind 15 Schüler mit ganz anderen Dingen beschäftigt.

Sie bestimmen den Sulfit-Gehalt im Weißwein. Ermitteln den Anteil von Schwefelsäure in Batteriesäure. Oder suchen nach freiem Chlor in Hygiene-Reinigern. Aus ganz Deutschland sind die Schüler angereist. Nun stehen sie im gefliesten Labor der Christian-Albrechts-Universität (CAU) an Erlenmeyerkolben und Petrischalen.

Bundesweit machten 1466 Bewerber in der ersten Runde mit

Von ursprünglich 1466 Bewerbern bundesweit qualifizierten sich diese 15 in drei Runden für den letzten Auswahlwettbewerb. Die besten vier dürfen nun Ende Juli als deutsches Team in Paris bei der Internationalen Chemie-Olympiade antreten.

Im Labor im dritten Stock des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) herrscht volle Konzentration. In weißen Kitteln und mit Schutzbrille ausgerüstet, sind die 15 Schüler emsig am Werkeln. Stoffgemische werden getrennt, chemische Reaktionen beobachtet, Messungen durchgeführt.

„Ich analysiere, wie sich Jod in verschiedenen Flüssigkeiten löst“, sagt Mercina Albrecht (17) aus Potsdam und blickt kritisch auf die blauschwarze Lösung in ihrem Erlenmeyerkolben. Die Halbgriechin hat schon an einigen Olympiaden teilgenommen. Darunter auch die in Mathematik und Biologie.

„Aber Chemie macht am meisten Spaß“, sagt sie. Schon im vergangenen Jahr stand sie hier in Kiel in der Finalrunde. „Leider ist da die praktische Klausur nicht so gut gelaufen. So reichte es nur für Platz 13.“ Später will sie auf jeden Fall Chemie studieren und in die Forschung gehen.

Nur zwei Mädchen in der deutschen Finalrunde

Mercina ist eines von zwei Mädchen in der Finalrunde. Der Rest der Teilnehmer ist männlich. „Das Wettbewerbsformat spielt Jungen in die Hände“, sagt Organisatorin Sonja Hanebaum. „In der ersten Runde beträgt der weibliche Anteil noch 48 Prozent. Ab der dritten Runde sind die Schülerinnen dann unterrepräsentiert. Und jetzt in der vierten Runde dominieren eindeutig die Jungs.“

Unter Druck zu arbeiten und mit Ehrgeiz ans Ziel zu kommen, ist nicht jedermanns Sache. So sind in diesem Jahr auch keine schleswig-holsteinischen Schüler dabei. „Das liegt aber auch daran, dass unser Land ziemlich klein ist und an den Schulen oft erst in höheren Klassenstufen Chemie unterrichtet wird“, so die Chemikerin. Vor zwei Jahren hatte es mit Lara Trappe von der Herderschule in Rendsburg immerhin noch eine Schleswig-Holsteinerin in die dritte Runde geschafft.

Von draußen strahlt die Sonne durch die Fenster ins Labor. Doch das gute Wetter interessiert zurzeit niemanden. Eine Woche dauert die Finalrunde. Da wird jeder Tag eifrig genutzt. Die Schüler werkeln mit Messzylindern, Pipetten und Filtrierpapier.

Aus 30 Experimenten darf gewählt werden

Bisher steht freies Üben im Labor auf dem Plan. Aus 30 Aufgaben dürfen die Teilnehmer auswählen. Die entscheidende Klausur folgt erst am Ende. Acht Betreuer stehen mit Rat und Tat zur Seite. Sie geben Tipps, passen auf und erklären. „Wir schauen, ob die Schüler verstanden haben, was sie tun“, sagt Sonja Hanebaum. Da kommt auch schon Frederik Walter (17) an und will wissen, wie er am einfachsten einen Kolben austauscht und wie der Rotationsverdampfer funktioniert.

Ein paar Arbeitsplätze weiter verzweifelt Max Hermann (18). „Meine Flüssigkeit will nicht kristallisieren“, sagt er. Er will eine thermochrome Verbindung darstellen. Dazu hat er ein Ammoniumsalz hergestellt und in eine Kupferchlorid-Lösung gegeben. Zusammen mit Propanol und Ethylacetat wurde die Flüssigkeit anschließend erwärmt und dann in eine Schüssel mit Eis gestellt.

Aber irgendwie klappt es nicht mit der Kristallisation. Trotzdem lässt sich der Schüler aus Magdeburg nicht entmutigen. „Chemie ist einfach meine Leidenschaft“, sagt er und genießt vor allem die spielerische Freiheit im Labor. Klar hofft er am Ende auch auf einen Sieg. „Aber es ist schon toll, hier dabei sein zu können.“

Am heutigen Dienstag entscheidet sich, wer die vier Olympiateilnehmer sein werden. Bei einer feierlichen Preisverleihung werden Bürgermeister Renate Treutel und Chemieprofessorin Thisbe Lindhorst diejenigen auszeichnen, die den Einzug in das Nationalteam geschafft haben.

