Nächste Geschäftseröffnung in Kiel: In der Holstenstraße hat am Freitag in der ehemaligen Intersport-Knudsen-Filiale der Modeladen Jumex aufgemacht. Die chinesische Kette bietet vor allem Kleidungen für Frauen und Deko-Artikel. Das Eröffnungsdatum wurde bewusst gewählt.