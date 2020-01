Honig, Klamotten, Blumensamen, Schmuck, Deko-Artikel – hergestellt in Kiel und der Umgebung. Der „Concept Store“ Kosmos vertreibt in der Holstenstraße Produkte von Start-up-Unternehmen aus der Region. Was als Übergangslösung gedacht war, könnte nun zum Dauerbrenner werden.