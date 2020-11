Unbekannte haben die große Holzwand an der Traum GmbH im Kieler Grasweg in der Nacht zu Sonntag mit einem aggressiven Schriftzug beschmiert: „Corona-Leugner angreifen!“ Die Fläche wird als Forum für Kritik an den Corona-Maßnahmen genutzt und wurde offenbar auch als solche Ziel der Sachbeschädigung.