Es ist vielleicht Zeit für Änderungen der Corona-Verordnungen, aber es ist auch wieder Zeit für Aufklärung. Dieses Doppelfazit zieht der Kieler Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD) nach einer Informationstour durch drei vollstationäre Altenpflege-Einrichtungen in der Landeshauptstadt.

Stöcken will weniger Bürokratie

Von Michael Kluth