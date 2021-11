Kiel

Am Montag, den 22. November, eröffnet der Weihnachtsmarkt in Kiel. Doch welche Corona-Regeln dort gelten sollen, ist noch nicht sicher. Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat den Kommunen am Mittwoch empfohlen, auf Weihnachtsmärkten die 2G-Regel umzusetzen.

Weihnachtsmarkt in Kiel: 2G-Regel könnte kommen

In Kiel hatte Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken Zugangsbeschränkungen für den Weihnachtsmarkt bisher nicht vorgesehen: „Für den Weihnachtsmarkt an der frischen Luft sind zurzeit keine Zugangsbeschränkungen geplant“, sagte er am Montag. Nun könnte es bei der Stadt Kiel ob der klaren Empfehlung des Landes ein Umdenken geben.

Am Donnerstag, 18. November, will die Stadt Kiel ihre Pläne zum Weihnachtsmarkt in einem Pressegespräch vorstellen. Gerwin Stöcken wird dort über die aktuelle Corona-Situation in Kiel und damit verbundenen weiteren Vorgehen informieren. Der Kieler Weihnachtsmarkt wird dabei im Fokus stehen. KN-online überträgt das Pressegespräch ab 14 Uhr live.

Ab 14 Uhr im Livestream: Gerwin Stöcken zur Corona-Situation und dem Weihnachtsmarkt in Kiel

Hier sehen Sie am Donnerstag, 18. November, ab 14 Uhr, den Livestream aus dem Kieler Rathaus. Der Stream startet, sobald Gerwin Stöcken ans Mikrofon tritt.

Schleswig-Holstein verschärft Corona-Regeln

Am Mittwoch hatte die schleswig-holsteinische Landesregierungen deutliche Verschärfungen der Corona-Regeln bis Weihnachten bekannt gegeben. 2G soll ab Montag im Innenbereich gelten, Kontakte im privaten Bereich sollen reduziert werden, die Maskenpflicht an Schulen kehrt zurück. Ausgenommen von 2G sollen Kinder und Jugendliche sein.