Die ersten Corona-Fälle in Europa und Deutschland treiben die Menschen in die Apotheke. Auch die Aesculap-Apotheke in Kiel erfährt einen großen Ansturm. Doch obwohl Desinfektionsmittel und Mundschutz ausverkauft sind, rät Filialleiterin Monika Hauschild, nicht in Panik zu verfallen.