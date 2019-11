War es der Rückweg einer Feier? Am Sonnabendmorgen gegen 5.20 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei Kiel: Unbekannte machten sich im Lorentzendamm an einem Auto zu schaffen. Die Beamten waren schnell vor Ort und verwundert: Zwei betrunkene junge Männer waren offenbar in den Wagen eingebrochen.