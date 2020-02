Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr wurde es eng: Eine hochschwangere Frau aus Kiel-Elmschenhagen lag in den Wehen, in immer kürzeren Abständen. Der Rettungswagen der Feuerwehr Kiel wurde gerufen, um ins Städtische Krankenhaus zu kommen. Doch noch auf der Fahrt setzte die Geburt ein.