Das Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums startet in die neue Saison: Von morgen an bis zum 23. Oktober kann das historische Gebäude auf dem Ostufer in der Grenzstraße 1 wieder dienstags und sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Wir präsentieren sieben Fakten zu dem Museum, das fester Bestandteil der Kieler Kulturlandschaft geworden ist.

1. Sie haben hier gearbeitet

Wo heute entspannt zum Museumsbesuch eingeladen wird, wurde früher hart gearbeitet. Die Gießerei wurde 1884 erbaut. Hier arbeiteten zumeist 30 bis 40 Beschäftigte. Besonders rege ging es zu, wenn es Aufträge zu Reparaturen an Schiffen gab. Um die Liegezeit der Schiffe so gering wie möglich zu halten, waren die Arbeiter in Tag- und Nachtschichten tätig. Ab 1961 bis 1980, als die Gießerei stillgelegt wurde, waren vor allem Arbeiter türkischer Abstammung in dem Werk beschäftigt.

2. So lief die Ausbildung

Die Lehre des Formers dauerte vier Jahre. Neben der Praxis stand die Theorie. Die Lehrlinge besuchten die Städtische Industrieberufsschule Ellerbek. Die wöchentliche Arbeitszeit betrug 60 Stunden. Die Aufgabe der Gießer bestand darin, Teile für Schiffe und Maschinen herzustellen, zum Beispiel Schiffsschrauben.

3. Ohne farbige Modelle ging gar nichts

Um Teile zu gießen, wurden zunächst Holzmodelle geschaffen, die der Herstellung einer Form dienten. Gegen Feuchtigkeit wurden sie mit farbigem Modelllack gestrichen. Die Farbe stand für den Verwendungszweck: Grün stand für Leichtmetallguss, Blau für einen Guss aus Stahl, Rot für einen Guss aus den Schwermetallen Kupfer, Nickel, Zink und Blei. Es blieb nicht aus, dass bei den Arbeiten giftige Dämpfe entstanden.

4. Auf diese Werkzeuge kam es an

Um den großen Schornstein in der Mitte standen die alten Ölöfen, in denen das Metall in Tiegeln aus Graphit bei 1300 Grad geschmolzen wurde. Vielfältige Werkzeuge wurden gebraucht, die auch jetzt noch in der Gießerei zu sehen sind: Gießgabeln, um die schweren, glühend heißen Tiegel zu halten, Kellen, um die Schlacke abzuschöpfen sowie Tauchglocken, um Zink oder Zinn in das flüssige Kupfer zu tauchen und so die Legierungen Messing oder Bronze zu erhalten.

Stadtteilführung und Fotoausstellung Am Sonntag, 24. April, startet um 11.15 Uhr am Gießereimuseum, Grenzstraße 1, eine Stadtteilführung rund um die Metallgießerei. Um 14.15 Uhr führen Mitglieder des Migrationsausschusses der IG Metall durch die Fotoausstellung „Leben & Arbeiten auf der Werft“, die bis Sonntag, 26. Juni, zu sehen ist. Von Sonntag, 24. April, bis Sonntag, 23. Oktober, kann das Museum dienstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. An den Sonntagen gibt es ein Programm aus Führungen und Workshops. Näheres unter www.kiel.de; Stichwort Stadt- und Schifffahrtsmuseum.

5. Arbeit unter größter Hitze

Belüftet wurde die Gießerei über Klappen im Schornsteinbereich und an den Fenstern. Doch das war oft nicht ausreichend, und die Hitze konnte sich keinen Weg nach draußen bahnen. Während des Gießens mussten Türen und Fenster geschlossen bleiben, denn zusätzlicher Sauerstoff hätte die Qualität des Gusses beeinträchtigt. Daher schwitzten die Arbeiter bei ihrer körperlich schweren Tätigkeit im Sommer enorm.

6. Schutzkleidung gab es erst spät

Lange Zeit war Schutzkleidung im Gießereibetrieb nachrangig. Die Werker der Metallgießerei mussten ihre Arbeitskleidung selbst bezahlen. Um zu sparen, verzichteten viele darauf. Auch die Schuhe hielten den Gefahren nicht stand. Es kam schon einmal vor, dass Gefäße mit heißem, geschmolzenem Material zerbrachen und die Flüssigkeit auf die Füße der Arbeiter floss. Erst Ende der 1960er-Jahre wurde den Arbeitern kostenlos Schutzkleidung zur Verfügung gestellt.

7. Viele Jahre half der Gießereiverein

Von 2005 bis Ende 2019 hat sich ein Verein um die Gießerei gekümmert. Er beschaffte Fördergelder, sanierte das Gebäude und stellte regelmäßig unterschiedliche Veranstaltungen auf die Beine. Zu dem Verein gehörten auch ehemalige Arbeiter und Ausbilder der Gießerei, die aus eigener Anschauung von den harten Arbeitsbedingungen berichteten. Im Jahr 2020 ging das Museum in die Verantwortung des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums über.