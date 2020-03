Sieben Aktivisten in Kiel starteten keine Groß-Demo, sie versuchten, mit Bettlaken und klaren Botschaften die Dramatik an der türkisch-griechischen Grenze deutlich zu machen. An der Hörnbrücke mussten am Montagnachmittag die Passanten kurzfristig in den Slalom wechseln, um die Botschaften zu lesen.