Mobbing kann ein Leben zerstören: Weil Josephin Brockstedt mit elf Jahren wegen ihrer Pausbäckchen gehänselt wurde, fing sie mit ihrer erste Diät an. Ein Teufelskreis begann, aus dem sie nie wieder herauskam. Dem Youtuber Leeroy Matata erzählte die Kielerin kurz vor ihrem Tod von ihren Erfahrungen.

Von Kristiane Backheuer