Kiel

Frische Produkte vom Bauernhof, regionale Spezialitäten, landestypische Traditionen und viel ländliches Handwerk – all das gibt es von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Oktober, mitten in der Kieler Innenstadt. Beim diesjährigen Bauern- und Regionalmarkt wird vom Holstenplatz über den Europa-Platz und den Asmus-Bremer-Platz bis zum Alten Markt frische Landluft versprüht.

An über 30 Ständen präsentiert sich an allen Tagen von 10 bis 18 Uhr die Vielfalt der Region. Die Veranstalter versprechen, dass es viel zu entdecken und auszuprobieren gibt. Das Angebot reicht von Obst, Gemüse, Honig und selbst gemachter Marmelade über Schmuck und herbstlichen Dekorationen bis zu deftiger Bauern- und Hausmannskost.

Sonntags öffnen auch die Geschäfte und Shoppingcenter

Mit Oldtimer-Traktoren und modernen Landmaschinen wird sich die Landjugend Flintbek auf verschiedenen Plätzen präsentieren. Bei einem Kürbiszählgewinnspiel gibt es Preise zu gewinnen. Am Sonntag wird der Bauernmarkt zudem von einer stadtweiten Sonntagsöffnung begleitet. Neben der gesamten Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr auch der Citti-Park, der Sophienhof, das Rewe-Center, Ikea, die Holtenauer Straße, der Holstentörn und Famila in der Wik.

„Um der Verantwortung in Corona-Zeiten gerecht zu werden, werden die Besucherinnen und Besucher des Bauernmarktes mithilfe des digitalen Systems ,wecount’ gezählt“, schildert Johannes Hesse von Kiel-Marketing.

Die Daten werden in Echtzeit auf der Homepage www.kiel-sailing-city.de/bauernmarkt zu sehen sein. „So können sich unsere Gäste schon vorab von zu Hause aus ein Bild davon machen, wie gut besucht die Eventflächen zurzeit sind.“ Vor Ort ist diese Info über QR-Codes auf Plakaten und Bannern abrufbar.

Bereits im vergangenen Jahr fand in Kiel der Bauern- und Regionalmarkt statt. Eine der wenigen Veranstaltungen, die überhaupt zum Zuge kam. Bereits da habe sich gezeigt, dass die Einhaltung der Corona-Regelungen der Stimmung keinen Abbruch tut, so Kiel-Marketing.

Busse sind am Sonntag kostenlos

Die KVG hat angekündigt, dass Busse und die Fähre der Schwentinenlinie in den Tarifzonen Kiel (4000) und Schilksee (3130) für die Fahrgäste am Sonntag kostenlos sind. Zusätzlich werden mehr Busse und Fähren eingesetzt als an anderen Sonntagen. Zwischen 11 und 20 Uhr fahren sie gemäß dem Sonnabend-Fahrplan. Die Schwentinenlinie hat einen Sonderfahrplan und pendelt halbstündig zwischen Dietrichsdorf, Reventlou und Wellingdorf. Durch das Angebot sollen möglichst viele Besucher des verkaufsoffenen Sonntags ohne Auto in die Innenstadt fahren können.