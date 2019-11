Es ist ein bedeutsamer Brückenschlag – und zwar im doppelten Sinn. Die letzten freien Grundstücke an der Hörn in Kiel sind verkauft. „Damit wird Gaarden endgültig an die Innenstadt angeschlossen“, sagt Baudezernentin Doris Grondke – Brückenschlag Nummer eins. Doch der zweite folgt sogleich.