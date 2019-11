Es tut sich etwas im Kieler Geschäftsleben: Mit dem Umbau des Rewe-Centers am Winterbeker Weg und dem dortigen Einzug des Sportartikel-Discounters Decathlon, der neuen New-Yorker-Filiale sowie dem Nahversorger Edeka in der Holstenstraße eröffnen innerhalb kürzester Zeit drei neue Läden.

Von Steffen Müller