Kiel

Ein breites Bündnis aus Parteien, Sozialverbänden und Aktionsgruppen hat sich in Kiel für die Änderung der Wohnungspolitik zusammengetan. Unter dem Motto „Wohnen ist Menschenrecht“ zog am Sonnabend ein Demonstrationszug fünf Stunden durch die Kieler Innenstadt.

Die Alarmzeichen seien auch in Kiel überall zu sehen, so die Sprecher. Mietwohnungen werden in Eigentumsobjekte umgewandelt, Sozialwohnungen sind Mangelware und bei Neubauprojekten wird in erster Linie auf die wohlhabende Zielgruppe gesetzt.

Das Thema Wohnen ist ein idealer Nährboden für Protest. Das „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum in Kiel“ hatte deshalb am Sonnabend 17 Organisationen zusammengebracht.

Demo in Kiel: Das Thema Wohnen ist ein idealer Nährboden für Protest

Um 11 Uhr startete der Protestzug am Platz der Matrosen beim Hauptbahnhof. Fünf Stunden ging der Umzug durch die Kieler Innenstadt. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) über die Partei die Linke bis hin zur Wagengruppe Schlagloch reichten die Teilnehmer.

Die Organisatoren sprachen selbst von mehr als Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Polizei zählte dagegen zunächst lediglich 40 Frauen und Männer auf dem Bahnhofsvorplatz. Mit knapp 20 Redebeiträgen wendeten sich die Teilnehmer während des mehrstündigen Umzugs durch Kiel gegen die aktuelle Wohnungsbau-Politik der Stadt und der Landesregierung.

„Bauen allein reicht nicht, man muss auch Wohnraum für Menschen mit schmalen Geldbeutel schaffen“, forderte Rolf-Ulrich Schlotter vom Verband Deutscher Sinti und Roma. Er sieht ein wachsendes Risiko, dass „Wohnen zum Armutsrisiko wird“.

Demo in Kiel: Forderung nach Mietpreisbremse

Der Kieler Spitzenkandidat der Linken, Johann Knigge-Blietschau, nutzte die Chance für heftige Kritik an der Landeshauptstadt und Landesregierung. „Es braucht sofort eine Mietpreisbremse, eine Kappungsgrenzenverordnung und ein Wohnraumschutzgesetz“, so der Politiker.

Die Aktivisten der einzelnen Organisationen forderten aber auch die sofortige Umwandlung von 50 Prozent des Wohnungsbaus für soziale Zielgruppen. Die Städte müssen ihr Vorkaufsrecht geltend machen und Wohnungen dort für sozial schwächere Gruppen der Gesellschaft öffnen.

Außerdem wurde ein sofortiger Stopp der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen gefordert. Die Wagengruppe Schlagloch hatte sich mit ihrem Konvoi aus alternativen Wohnmobilen dem Umzug angeschlossen.

Der Demonstrationszug verlief friedlich und wurde von der Polizei mit einem starken Aufgebot gesichert. Es kam in der Stadt teilweise zu Verkehrsbehinderungen.