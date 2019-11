"My Boo" zieht an größeren Firmensitz

Kiel

Nein, mit so einer rasanten Entwicklung hätte Felix Habke nicht gerechnet. Als kleines Start-up vor sieben Jahren gegründet, hat sich "My Boo", der Kieler Hersteller von Bambusfahrrädern, in kürzester Zeit zu einem europaweit agierenden Unternehmen mit mehr als 30 Mitarbeitern gemausert. Nun folgt der nächste logische Schritt: der Umzug in einen größeren Firmensitz. Gestern wurde das neue "Headquarter", wie es bei "My Boo" genannt wird, eröffnet. "Es war nicht abzusehen, dass wir so groß werden", sagt Felix Habke.

Firmensitz mit 1000 Quadratmetern

Der Firmenmittelpunkt erstreckt sich nun über 1000 Quadratmeter in der Neufeldtstraße 7 am Wissenschaftspark. Bislang war das Unternehmen an der Hardenbergstraße beheimatet, die dortigen 300 Quadratmeter sind aber zu klein geworden. Der Standort an der Ecke zur Holtenauer Straße wird ab dem 9. November vom Tochterunternehmen Küstenrad genutzt, das vor allem E-Bikes und Lastenräder verkauft.

"My Boo" mit Kunden in ganz Europa

Neben einem Ausstellungsbereich sind am neuen Unternehmenssitz auch Montage-Werkstatt, Lager und Büros angesiedelt. Hier stauen sich Papp-Kartons mit Schrauben, Ketten, Sätteln und Bremsen, an den Wänden hängen die in Ghana hergestellten Bambus-Rahmen, in Kabinen werden die verschiedenen Räder, darunter auch E-Bikes, zusammengeschraubt. Zu kaufen gibt es die My-Boo-Räder bei ausgewählten Händlern in ganz Europa.

OB Kämpfer mit Bambus-Rennrad beim Triathlon

"Das ist ein besonderer Tag für uns", sagte Maximilian Schay, der "My Boo" 2012 mit Jonas Stolzke gründete, bei der Begrüßung der 300 Gäste, die zur Eröffnung des Hauptquartiers gekommen waren. Unter ihnen war auch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der beim KN Förde-Triathlon mit einem Bambus-Rennrad mit 45 km/h die Holtenauer Hochbrücke hinuntergerast war.

Finanzielle Unterstützung für soziale Projekte in Ghana

"My Boo ist in vielerlei Hinsicht ein Vorzeigeprojekt", lobte der OB, dass das Unternehmen Ökonomie, Ökologie und Nachhaltigkeit verbinde. Die Rahmen werden von 35 fest angestellten Männern und Frauen in einem sozialen Projekt in Ghana produziert, von jedem verkauften Rad erhält ein Kind aus der Region Ashanti ein Stipendium. Hier konnte "My Boo" auch gemeinsam mit dem Yonso Project im September eine Schule für 204 Kinder eröffnen.

